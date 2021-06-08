Кириченко: сборная России теряет в креативе без Миранчука

Известный тренер Дмитрий Кириченко высказался о положении полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в сборной России.



«Давайте не забывать, что Алексей выступает за «Аталанту», в которой, учитывая стиль игры и интенсивность, довольно сложно не участвовать в разрушении. Прессинг у Джан Пьеро Гасперини требует даже больше отдачи, чем в сборной. Но Миранчук скорее исполнитель, способный создать момент в атаке. Понятно, что сейчас футбол такой, что в обороне отрабатывать необходимо. В какой-то мере национальная команда теряет, когда его нет в составе, в первую очередь в креативе.



На мой взгляд, Черчесов очень последователен в своих решениях. Миранчук не получает полноценной игровой практики в «Аталанте» и не попадает в стартовый состав. Это проблема и для футболиста, и для тренера. Посмотрите, ведь в сборной нет людей, которые не являются основными в своих клубах. Юрий Жирков? Он держит свой уровень так, что никаких вопросов не возникает. Тут скорее стоит говорить о силе «Зенита», раз такие мастера там сидят на скамейке. Когда Юра выходит на поле, он всегда наглядно демонстрирует своё мастерство. А так футболист должен иметь регулярную игровую практику, чтобы получить место в основе сборной», — приводит слова Кириченко «RT на русском».