Джикия — о визитах Киркорова и Мацуева: всегда приятно чувствовать поддержку звёзд

Защитники сборной России Георгий Джикия и Вячеслав Караваев прокомментировали визиты на сбор национальной команды Дениса Мацуева и Филиппа Киркорова.
«Насколько помогают визиты гостей, таких как Киркоров и Мацуев? Добавляет позитива перед тренировками. Небольшой позитивный момент. Поднимает настроение», — передаёт слова Караваева корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.
«Всегда приятно чувствовать поддержку звёзд. Это положительный момент. Это точно нужно», — добавил Джикия.
Евро должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.
- 8 июня 2021
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