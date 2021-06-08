Дзюба и Черышев заряжали позитивом, фанаты поддерживали Марио. Фото тренировки России

8 июня в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» национальная команда России провела открытую тренировку для болельщиков. В занятии участвовали 27 футболистов. Защитник «Антарьяспора» Фёдор Кудряшов и игрок «Рубина» Илья Самошников занимались отдельно по индивидуальной программе.

Защитник сборной России Вячеслав Караваев поделился ожиданиями от матча с национальной командой Бельгии на Евро-2020.



«Не хочу говорить, кто фаворит, а кто нет. Тяжёлая игра будет с обеих сторон, наши ребята сконцентрированы и подготовлены. Будет хорошая игра. Что сделать, чтобы добиться хорошего результата? Командные действия, надо хорошо быть готовыми. Только командные действия и характер помогут нам добиться результата», — передаёт слова Караваева корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.

Лучшие кадры с открытой тренировки сборной России — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.