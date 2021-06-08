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Вячеслав Колосков: поддерживаю обращение РФС в УЕФА. Форма Украины — провокация

Вячеслав Колосков: поддерживаю обращение РФС в УЕФА. Форма Украины — провокация
Михаил Рождественский
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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал решение организации обратиться в УЕФА по поводу формы сборной Украины на Евро-2020.

«Конечно, я поддерживаю такой шаг. Я уже говорил, что надо высказать очень чёткую позицию по этому вопросу, сославшись на регламентные нормы, что было проигнорировано комиссией, которая утвердила форму сборной Украины. Очень правильное и обоснованное обращение РФС.

Всё равно нам быть не может, потому что затрагиваются интересы государства. А во-вторых, это явная провокация, на которую надо ответить. Не истерией — снимемся, не поедем. А очень взвешенным и правильным, дипломатически корректным обращением. Я полностью поддерживаю такой подход. Он наиболее корректный», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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