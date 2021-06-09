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Испания создала тренировочный лагерь для шести футболистов на случай дозаявки на Евро-2021

Испания создала тренировочный лагерь для шести футболистов на случай дозаявки на Евро-2021
Вячеслав Моренко
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После выявления двух случаев заражения коронавирусом в сборной Испании было принято решение создать отдельный тренировочный лагерь для шести футболистов, которые могли бы быть заявлены на случай необходимости, сообщает ESPN.

В список игроков вошли: голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага, защитник «Вильярреала» Рауль Альбиоль, полузащитник «Валенсии» Карлос Солер, хавбек «Сельты» Браис Мендес, футболист «Вест Хэм Юнайтед» Пабло Форнальс и форвард «Лидса» Родриго Морено.

Напомним, Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборная Испании на групповом этапе турнира сыграет с национальными командами Швеции, Польши и Словакии.

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