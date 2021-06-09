Нападающий «Фиорентины» Влахович может перейти в «Атлетико»

Форвард «Фиорентины» Душан Влахович может продолжить карьеру в «Атлетико». Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, приоритетным вариантом мадридцев, которые ищут себе нового форварда, остаётся Лаутаро Мартинес из «Интера». Однако мадридский клуб может оттолкнуть высокая стоимость аргентинского форварда.

В минувшем сезоне Влахович забил 21 гол в 37 матчах Серии А и был признан лучшим молодым игроком чемпионата. 21-летний сербский форвард выступает за «Фиорентину» с 2018 года. В итальянский клуб Влахович перешёл из «Партизана». Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 40 млн.

В завершившейся Серии А «Фиорентина» с 40 очками заняла 13-е место в турнирной таблице.