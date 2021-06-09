Холанд и Мхитарян — в символической сборной игроков, пропускающих Евро-2020

В пятницу, 11 июня, стартует 16-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу. Турнир по разным причинам пропустят множество звёздных футболистов, из которых можно составить целую сборную.



Мы попытались выбрать основной состав для этой сборной со схемой 4-2-2-2.



Вратарь: Ян Облак (Словения) — словенцы заняли четвёртое место в своей квалификационной группе вслед за Польшей, Австрией и Северной Македонией и не смогли отобраться на турнир.



Защитники: Даниэль Карвахаль (Испания) — правый защитник мадридского «Реала» пропускает Евро-2020 из-за травмы; Серхио Рамос (Испания) — великий 35-летний футболист пропустит турнир по той же причине, что и Карвахаль; Вирджил ван Дейк (Нидерланды) — голландец получил травму ещё 17 октября 2020 года, но так и не сумел восстановиться к турниру; Александр Коларов (Сербия) — сербы заняли третье место в своей отборочной группе, пропустив вперёд Украину и Португалию, а в стыковых матчах сначала оказались сильнее Норвегии (2:1 д.в.), однако в финале Пути С уступили Шотландии (1:1, 4:5 по пенальти).



Полузащитники: Сергей Милинкович-Савич (Сербия); Гилфи Тор Сигурдссон (Исландия) — исландцы заняли третье место в своей отборочной группе, пропустив вперёд Францию и Турцию, а в стыковых матчах в полуфинале обыграли Румынию (2:1), но в финале Пути А уступили Венгрии (1:2); Генрих Мхитарян (Армения) — армяне крайне неудачно выступили в отборочном раунде к Евро-2020, заняв пятое место в своей группе (ниже Италии, Финляндии, Греции и Боснии и Герцеговины); Марко Ройс (Германия) — 32-летний немец в очередной раз пропускает крупный международный турнир из-за травмы.



Нападающие: Эрлинг Холанд (Норвегия) — норвежцы на групповом этапе в отборе заняли третье место, пропустив вперёд Испанию и Швецию, а в стыках проиграли сербам (1:2 д.в.); Златан Ибрагимович (Швеция) — виной отсутствия 39-летнего шведа стала травма, полученная им в составе «Милана» 9 мая в матче 35-го тура Серии А сезона-2020/2021 с «Ювентусом» (3:0).