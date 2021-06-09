Филиппо Индзаги стал новым главным тренером «Брешии»

«Брешия» объявила имя нового главного тренера команды. Им стал Филиппо Индзаги.
«С сегодняшнего дня мы рычим вместе. Добро пожаловать, Мистер!» — написала пресс-служба «Брешии» на своей странице в «Инстаграме».
Фотографию можно увидеть на странице «Брешии» в "Инстаграме".
«Брешия» в 2019 году вышла в Серию А, однако спустя всего сезон вылетела из элитного дивизиона итальянского футбола. В минувшем сезоне «ласточки» заняли седьмое место в Серии Б.
В феврале 2021 года «Брешию» возглавил испанский специалист Хосеп Клотет Луис. Под его руководством команда провела 18 матчей, одержала 10 побед, четырежды сыграла вничью и четыре раза уступила.
Ранее 47-летний Индзаги тренировал «Беневенто», который под его руководством в прошлом сезоне вылетел из Серии А.
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