Евгений Марков перешёл в тульский «Арсенал»

Тульский «Арсенал» на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего Евгения Маркова, который недавно расторг контракт с «Краснодаром».



Соглашение с 26-летним футболистом рассчитано на два сезона. «Приветствуем Евгения Маркова и желаем результативной игры в красно-жёлтой команде!» — говорится в сообщении «оружейников».



Марков является воспитанником «Зенита» и начинал карьеру во второй команде сине-бело-голубых. Впоследствии выступал за «Енисей», «Тосно», «Динамо» и «Рубин». В «Краснодар» перешёл в прошлом году. В завершившемся сезоне форвард принял участие в семи матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отдал одну результативную передачу. Команда заняла 10-е место в турнирной таблице чемпионата.

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