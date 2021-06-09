Жерар Пике готов пойти на понижение зарплаты, чтобы помочь «Барселоне» в кризис

Защитник «Барселоны» Жерар Пике готов пойти на понижение оклада.
Как сообщает Catalunya Radio, несколько дней назад 34-летний испанец встретился с президентом «блауграны» Жоаном Лапортой. Руководитель «Барсы» хотел узнать мнение футболиста по поводу концовки сезона, которая сложилась для команды неудачно. Однако на этой встрече Пике и Лапорта обсудили будущее защитника в клубе. Жерар выразил готовность пойти на понижение зарплаты, чтобы помочь клубу справиться с тяжелой финансовой ситуацией.
По информации источника, Пике может переподписать соглашение так, чтобы его зарплата зависела от количества проведенных матчей. Срок действующего контракта 34-летнего защитника с «Барселоной» истекает 30 июня 2024 году.
В нынешнем сезоне Жерар Пике из-за травмы пропустил большую часть сезона и провёл всего 18 матчей в Ла Лиге. «Барселона» завершила чемпионат Испании сезона-2020/2021 на третьем месте.
- 9 июня 2021
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