Жерар Пике готов пойти на понижение зарплаты, чтобы помочь «Барселоне» в кризис

Защитник «Барселоны» Жерар Пике готов пойти на понижение оклада.



Как сообщает Catalunya Radio, несколько дней назад 34-летний испанец встретился с президентом «блауграны» Жоаном Лапортой. Руководитель «Барсы» хотел узнать мнение футболиста по поводу концовки сезона, которая сложилась для команды неудачно. Однако на этой встрече Пике и Лапорта обсудили будущее защитника в клубе. Жерар выразил готовность пойти на понижение зарплаты, чтобы помочь клубу справиться с тяжелой финансовой ситуацией.



По информации источника, Пике может переподписать соглашение так, чтобы его зарплата зависела от количества проведенных матчей. Срок действующего контракта 34-летнего защитника с «Барселоной» истекает 30 июня 2024 году.



В нынешнем сезоне Жерар Пике из-за травмы пропустил большую часть сезона и провёл всего 18 матчей в Ла Лиге. «Барселона» завершила чемпионат Испании сезона-2020/2021 на третьем месте.