Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА продлил контракт с Ильёй Помазуном и вновь отдал его в аренду «Уралу»

ЦСКА продлил контракт с Ильёй Помазуном и вновь отдал его в аренду «Уралу»
Михаил Рождественский
Комментарии

Вратарь ЦСКА Илья Помазун продолжит карьеру в «Урале», сообщает пресс-служба московского клуба.

24-летний футболист перебрался в екатеринбургскую команду на правах аренды, рассчитанной на один сезон. Перед переходом Илья продлил контракт с армейцами до лета 2026 года.

«Желаем воспитаннику академии ПФК ЦСКА успешного сезона!» — говорится в сообщении красно-синих.

Помазун выступает за ЦСКА с 2017 года. Прошлым летом голкипер перебрался на правах аренды в «Урал», однако в феврале армейцы досрочно вернули его из-за кадровых проблем. Всего в прошлом сезоне он провёл 19 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых пропустил 22 гола.

В прошлом розыгрыше чемпионата России ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице, «Урал» — 12-е.

ЦСКА — самый активный на рынке. Трансферы РПЛ, которые уже состоялись ЦСКА — самый активный на рынке. Трансферы РПЛ, которые уже состоялись
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021