ЦСКА продлил контракт с Ильёй Помазуном и вновь отдал его в аренду «Уралу»
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Вратарь ЦСКА Илья Помазун продолжит карьеру в «Урале», сообщает пресс-служба московского клуба.
24-летний футболист перебрался в екатеринбургскую команду на правах аренды, рассчитанной на один сезон. Перед переходом Илья продлил контракт с армейцами до лета 2026 года.
«Желаем воспитаннику академии ПФК ЦСКА успешного сезона!» — говорится в сообщении красно-синих.
Помазун выступает за ЦСКА с 2017 года. Прошлым летом голкипер перебрался на правах аренды в «Урал», однако в феврале армейцы досрочно вернули его из-за кадровых проблем. Всего в прошлом сезоне он провёл 19 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых пропустил 22 гола.
В прошлом розыгрыше чемпионата России ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице, «Урал» — 12-е.
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