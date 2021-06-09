ЦСКА продлил контракт с Ильёй Помазуном и вновь отдал его в аренду «Уралу»

Вратарь ЦСКА Илья Помазун продолжит карьеру в «Урале», сообщает пресс-служба московского клуба.



24-летний футболист перебрался в екатеринбургскую команду на правах аренды, рассчитанной на один сезон. Перед переходом Илья продлил контракт с армейцами до лета 2026 года.



«Желаем воспитаннику академии ПФК ЦСКА успешного сезона!» — говорится в сообщении красно-синих.



Помазун выступает за ЦСКА с 2017 года. Прошлым летом голкипер перебрался на правах аренды в «Урал», однако в феврале армейцы досрочно вернули его из-за кадровых проблем. Всего в прошлом сезоне он провёл 19 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых пропустил 22 гола.



В прошлом розыгрыше чемпионата России ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице, «Урал» — 12-е.