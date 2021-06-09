Юрист рассказал, что грозит сборной Украины, если она сыграет в форме с Крымом в России

Адвокат Андрей Князев, директор коллегии адвокатов «Князев и партнёры», рассказал, что грозит сборной Украины, если она сыграет в форме с Крымом в России. Национальная команда может выступить в Санкт-Петербурге в четвертьфинале Евро-2020, если она займёт третье место в своей группе, попадёт на победителя квартета F и переиграет его.



«Это не работает в их стране, а вот если Украина будет играть в России в такой форме, то прецедент возможен. Если такое состоится, то, в теории, это может нарушить закон. Наша сторона может призвать запретить играть в такой форме. Но до юридических дел не дойдёт, никто не будет требовать того, чтобы сборная Украина была дисквалифицирована и так далее. Максимум что может быть — предупреждение о возможных последствиях. Если так судить, то большая половина украинцев так или иначе против России, но мы же в их адрес уголовные дела не возбуждаем», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



На передней части формы изображён контур территории страны, который включает в себя полуостров Крым. В его центре расположился герб сборной Украины. Многие уже назвали это политической провокацией. В Госдуме призвали УЕФА запретить эту форму.



На групповом этапе Евро-2020 сборная Украины сыграет со сборными Нидерландов, Северной Македонии и Австрии.

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