Судья Лапочкин прокомментировал отстранение на 10 лет

Российский судья Сергей Лапочкин, отстранённый от любой футбольной деятельности на 10 лет, прокомментировал решение УЕФА.
«Сегодня я получил решение Контрольного, этического и дисциплинарного комитета УЕФА, по которому мне запрещено заниматься судейской деятельностью до марта 2031 года. Я сейчас жду все документы, буду вести консультации с РФС по поводу возможности обжалования этого решения. Никаких умышленных действий по нарушению регламентов я не совершал», — цитирует Лапочкина Sport24.
Напомним, Лапочкин был отстранён от футбольной деятельности за то, что не сообщил в УЕФА о попытке влияния на результат матча. Глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц заявлял, что «с огромной долей вероятности он непричастен к тому, в чём его обвиняют».
- 9 июня 2021
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