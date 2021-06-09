Судья Лапочкин прокомментировал отстранение на 10 лет

Российский судья Сергей Лапочкин, отстранённый от любой футбольной деятельности на 10 лет, прокомментировал решение УЕФА.



«Сегодня я получил решение Контрольного, этического и дисциплинарного комитета УЕФА, по которому мне запрещено заниматься судейской деятельностью до марта 2031 года. Я сейчас жду все документы, буду вести консультации с РФС по поводу возможности обжалования этого решения. Никаких умышленных действий по нарушению регламентов я не совершал», — цитирует Лапочкина Sport24.

Напомним, Лапочкин был отстранён от футбольной деятельности за то, что не сообщил в УЕФА о попытке влияния на результат матча. Глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц заявлял, что «с огромной долей вероятности он непричастен к тому, в чём его обвиняют».