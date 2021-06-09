«Ростов» проведёт семь контрольных матчей на сборах в Австрии

Пресс-служба «Ростова» объявила дату возвращение футболистов из отпуска.
13 июня футболисты «Ростова» пройдут медицинское обследование и начнёт первый этап подготовки к сезону-2021/2022. 19 июня подопечные Валерия Карпина отправятся в австрийский регион Штирия, где пройдёт два тренировочных сбора команды. Первый сбор продлится до 1 июля и будет включать в себя три контрольных матча. 24 июня «Ростов» сыграет с венгерским клубом «МОЛ Фехервар», через четыре дня проведёт встречу с загребским «Динамо», а в последний день сбора встретится со словенским клубом «Мура».
Второй сбор пройдёт с 5 по 17 июля. На нем запланировано провести четыре товарищеских встречи. Соперники будут известны позднее. 17 июля «Ростов» вернётся в Россию и продолжит подготовку к старту сезона.
- 9 июня 2021
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