«Будем из пробирки выращивать чемпионов». Салихова — о шутке про Холанда и «Спартак»
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Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на мем про себя.
В посте, опубликованном в телеграм-канале ВГИК, представлен кадр из мультсериала «Человек-паук» с подписью: «Зарема пытается забрать в «Спартак» полуторагодовалого Эрлинга Холанда».
«И ещё сперматозоиды Роналду, Месси, Неймара и Мбаппе. Будем из пробирки выращивать своих чемпионов. У всех будет фамилия Федун», — написала Салихова в своём телеграм-канале.
Напомним, Салихова покинула совет директоров «Спартака» в конце мая текущего года по причине несогласия с деятельностью по управлению московским клубом.
«Спартак» занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021 и выступит в квалификации Лиги чемпионов.
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