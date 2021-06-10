Джанлуиджи Буффон отказался стать игроком «Барселоны»
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Голкипер Джанлуиджи Буффон отказался от предложения «Барселоны», сообщает Sport.es.
Напомним, 43-летний итальянский голкипер покинул «Ювентус» по окончании сезона-2020/2021 и находится в статусе свободного агента. По информации источника, «Барселона» предложила Буффону стать вторым голкипером команды, однако игрок отказался. Буффон не хочет провести большую часть сезона на скамейке запасных и рассчитывает найти клуб, который сможет предоставить ему больше игрового времени.
Буффон стал игроком «Ювентуса» в июле 2001 года, перейдя из итальянской «Пармы» за € 52,8 млн. Через 17 лет он покинул итальянский клуб, отправившись во французский «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента, однако спустя сезон, в 2019 году, вернулся в Турин.
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