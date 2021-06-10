На 54-м году жизни скончался легенда «Факела» Геннадий Сёмин

Вчера, 9 июня, на 54-м году жизни скончался бывший полузащитник воронежского «Факела» Геннадий Сёмин.
«Мы вынуждены начать день с ужасной новости — на 54-м году жизни умер Геннадий Семин. Нам очень тяжело подобрать слова. Ушел из жизни человек, который для многих воронежцев был олицетворением футбола — умной, красивой игры. Не будет преувеличением сказать, что в девяностых многие ходили на стадион, чтобы увидеть на поле именно его.
Футбольный клуб «Факел» выражает глубокие соболезнования родным и близким Геннадия Владимировича. Скорбим вместе с вами…
Прощание с легендарным футболистом «Факела» Геннадием Семиным состоится в четверг, 10 июня. В 14:00 на Юго-Западном кладбище пройдет отпевание Геннадия Владимировича, после чего на том же кладбище состоятся похороны. Футбольный клуб «Факел» примет участие в организации ритуальной церемонии», — говорится в официальном сообщении воронежского клуба.
Фотографии можно увидеть на странице «Факела» в "Инстаграме".
Геннадий Сёмин стал игроком «Факела» в 1992 году и выступал за эту команду до 2000 года. За это время он провёл в команде 294 матча и забил 42 мяча. После завершения игровой карьеры в 2005-м занимался тренерской деятельностью, работал с воронежским «Динамо» и местной любительской командой «Факелоны».
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