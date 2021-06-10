Агент Хакими опроверг скорый переход его клиента в «ПСЖ»

Алехандро Каманьо, агент защитника «Интера» Ашрафа Хакими, опроверг информацию о возможном переходе игрока в «Пари Сен-Жермен».



«Никаких переговоров с «ПСЖ» нет. На данный момент между нами и парижанами ничего не происходит. У нас нет соглашения с французским клубом.



Ашрафа всё устраивает в «Интере». Останется ли он в клубе? Сейчас тяжелый момент для всех», – приводит слова агента сайт FC Inter 1908.



В сезоне-2020/2021 Хакими провёл за «Интер» 45 встреч во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и 11 результативными передачами. Напомним, он стал игроком «Интера» в сентябре 2019 года, перейдя из мадридского «Реала» за € 45 млн.



В минувшем сезоне нерадзурри впервые за 11 лет стали чемпионами Италии, прервав гегемонию «Ювентуса», становившегося победителем Серии А девять лет подряд.

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