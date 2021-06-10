Сборная Хорватии не будет преклонять колено перед матчем с Англией на Евро-2020

Сборная Хорватии откажется от участия в акции в поддержку движения Black Lives Matter перед своим стартовым матчем на чемпионате Европы — 2020. Об этом заявил представитель команды Томислав Пацак.
Как сообщает The Athletic, Пацак объяснил решение хорватской сборной тем, что в протоколах УЕФА нет требования преклонять колено перед стартовым свистком и что организация против политики в спорте.
Матч 1-го тура Евро-2020 Англия — Хорватия состоится 13 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. Помимо англичан и хорватов, в группе D выступят Чехия и Шотландия.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых Санкт-Петербург.
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