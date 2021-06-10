Корниленко: Куарежма может приехать на сбор «Крыльев» в Сербии

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал о трансферной политике самарцев.



«Для нас трансферы — самый главный вопрос. Ведутся переговоры, и они в продвинутой фазе. Спрос существует. Раз от нас никто не ушёл, значит, все с нами. Хотим сохранить всех в команде. Что касается ситуации с Егором Голенковым, у него закончился контракт, и здесь всё решилось не в нашу пользу.



Работа по усилению ведётся, мы в ежедневном контакте с главным тренером. Есть определённые цели и задачи. Хотелось бы чётко понимать, что от нас никто не уйдёт и в каком составе поедем на сборы. И уже дальше будем работать.



Переход Рикарду Куарежмы в «Крылья»? Это все идёт от Рикарду Алвеша. Он один португалец в команде, ему, наверное, скучно. Он может приехать к нам в Сербию и потренироваться с нами. Но его переход в «Крылья» маловероятен», — передаёт слова Корниленко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.



«Крылья Советов» по итогам сезона-2020/2021 набрали в 42 матчах 101 очко и выиграли первенство ФНЛ, что позволило самарцам спустя год вернуться в РПЛ.