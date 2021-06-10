Черчесов — о матче с Бельгией: нельзя устраивать день открытых дверей в День России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от стартового матча своих подопечных на чемпионате Европы — 2020 с командой Бельгии.



«Бельгийцы — фавориты? На бумаге — да, но футбол — это футбол. Быть лучшим вообще и быть лучшим в частности — это абсолютно разные вещи. Силы иногда бывают разные и сильные стороны у соперников бывают разные. Испанцы и бельгийцы — команды одного класса, но немножко разного стиля. Это надо учитывать.



Понятно, что день открытых дверей в День России устраивать нельзя, но другое дело, что всё надо учесть», — заявил Черчесов в в интервью ютуб-каналу Соловьёв LIVE.



День России отмечается ежегодно с 1992-го в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР — 12 июня.



Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией. Матч Бельгия — Россия состоится 12 июня и начнётся в 22:00 мск.

Не знаешь, где смотреть матч Россия — Бельгия на Евро-2020? Приходи с друзьями в «Дом болельщика» сборной России от «Чемпионата» внутри легендарного Hard Rock Café в Москве. Всех гостей ждут подарки, настоящий рок-концерт, футбольный квиз и комментарий матча от Кирилла Дементьева. Начинаем в 18:00! Вход свободный! Бронь столов: +7(499) 241-43-42.