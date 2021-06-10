Состоялась официальная церемония открытия станции метро «Зенит»
Поделиться
10 июня состоялась официальная церемония открытия станции метро «Зенит». Ближайшая к «Газпром Арене» станция Петербургского метрополитена стала доступна для пассажиров, сообщает пресс-служба клуба.
В церемонии приняли участие вице-губернаторы Санкт-Петербурга Максим Соколов и Борис Пиотровский, а также экс-полузащитник, а ныне тренер молодежной команды сине-бело-голубых Константин Зырянов.
Вестибюль станции украшен декоративными панелями, выполненными в сине-бело-голубых цветах. Центральными элементами убранства обеих платформ стали витрины, в которых представлены символические копии национальных трофеев «Зенита»: Кубка СССР 1944 года, Кубков и Суперкубка России, а также Кубков, полученных сине-бело-голубыми за победы в чемпионатах страны.
Новость по теме«Зенит» и «Бешикташ» — лидеры в борьбе за Артуро Видаля
Комментарии
Рекомендуем вам
- 10 июня 2021
-
14:27
-
14:11
-
14:05
-
13:58
-
13:57
-
13:48
-
13:44
-
13:30
-
13:30
-
13:24
-
13:20
-
13:20
-
13:12
-
13:08
-
12:58
-
12:45
-
12:43
-
12:36
-
12:33
-
12:28
-
12:17
-
12:15
-
12:02
-
11:58
-
11:35
-
11:34
-
11:33
-
11:21
-
11:18
-
11:11
-
10:59
-
10:56
-
10:54
-
10:40
-
10:28
Партнерский контент
Рекомендуем вам