10 июня состоялась официальная церемония открытия станции метро «Зенит». Ближайшая к «Газпром Арене» станция Петербургского метрополитена стала доступна для пассажиров, сообщает пресс-служба клуба.



В церемонии приняли участие вице-губернаторы Санкт-Петербурга Максим Соколов и Борис Пиотровский, а также экс-полузащитник, а ныне тренер молодежной команды сине-бело-голубых Константин Зырянов.



Вестибюль станции украшен декоративными панелями, выполненными в сине-бело-голубых цветах. Центральными элементами убранства обеих платформ стали витрины, в которых представлены символические копии национальных трофеев «Зенита»: Кубка СССР 1944 года, Кубков и Суперкубка России, а также Кубков, полученных сине-бело-голубыми за победы в чемпионатах страны.