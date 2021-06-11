Объявлена заявка сборной Аргентины на Копа Америка — 2021

Сборная Аргентины объявила заявку на Кубок Америки — 2021, который начнётся 13 июня, сообщает Ole.
Вратари: Франко Армани, Дамиан Эмилиано Мартинес, Хуан Агустин Муссо, Агустин Федерико Маркесин.
Защитники: Маркос Акунья, Лисандро Мартинес, Лукас Мартинес Куарта, Науэль Лусеро, Кристиан Ромеро, Николас Отаменди, Херман Песселья, Николас Тальяфико, Гонсало Монтьель.
Полузащитники: Родриго Де Пауль, Анхель Ди Мария, Николас Домингес, Джованни Ло Чельсо, Эксекиэль Паласиос, Леандро Паредес, Алехандро Гомес, Николас Гонсалес.
Нападающие: Лионель Месси, Лаутаро Мартинес, Серхио Агуэро, Анхель Корреа, Хоакин Корреа, Лукас Аларио.
Сборная Аргентины сыграет в группе со сборными Чили (15 июня), Уругвая (19 июня), Парагвая (22 июня) и Боливии (29 июня).
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