Объявлена заявка сборной Аргентины на Копа Америка — 2021

Сборная Аргентины объявила заявку на Кубок Америки — 2021, который начнётся 13 июня, сообщает Ole.



Вратари: Франко Армани, Дамиан Эмилиано Мартинес, Хуан Агустин Муссо, Агустин Федерико Маркесин.



Защитники: Маркос Акунья, Лисандро Мартинес, Лукас Мартинес Куарта, Науэль Лусеро, Кристиан Ромеро, Николас Отаменди, Херман Песселья, Николас Тальяфико, Гонсало Монтьель.



Полузащитники: Родриго Де Пауль, Анхель Ди Мария, Николас Домингес, Джованни Ло Чельсо, Эксекиэль Паласиос, Леандро Паредес, Алехандро Гомес, Николас Гонсалес.



Нападающие: Лионель Месси, Лаутаро Мартинес, Серхио Агуэро, Анхель Корреа, Хоакин Корреа, Лукас Аларио.



Сборная Аргентины сыграет в группе со сборными Чили (15 июня), Уругвая (19 июня), Парагвая (22 июня) и Боливии (29 июня).

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