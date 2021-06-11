В Санкт-Петербурге на период Евро-2020 ввели дополнительные ограничения из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге на время проведения чемпионата Европы по футболу 2020 году ввели новые ограничения из-за коронавируса.
«В связи с необходимостью обеспечить безопасность жителей и гостей города в условиях пандемии с 12 июня по 12 июля устанавливаются дополнительные требования к проведению культурных и зрелищных мероприятий.
В этот период максимальное количество посетителей мероприятий, которые проводятся в помещениях по согласованию с Комитетом по культуре Санкт‑Петербурга, не может превышать 3 тысяч человек. При проведении культурных и зрелищных мероприятий на открытом воздухе их организаторы должны будут обеспечить соблюдение требований специального регламента, который до 11 июня будет утвержден Комитетом по культуре Санкт‑Петербурга», — говорится в заявлении пресс-службы администрации Санкт-Петербурга.
Напомним, Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
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