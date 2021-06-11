Алексей Ребко рассказал подробности конфликта со Станиславом Черчесовым

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Алексей Ребко раскрыл подробности конфликта со Станиславом Черчесовым, который в тот момент тренировал красно-белых.



«Случилось недопонимание. Мы играли с «Селтиком» в среду, а я сидел на скамейке. У меня болел ахилл, но я знал, что минут 20 провести на поле смогу. В итоге так и не сыграл. В четверг должен был быть выходной, в пятницу и субботу — тренировки, а в воскресенье — игра чемпионата. Я знал, что Титову дадут отдохнуть, а меня поставят в старт. Но ахилл всё ещё болел, поэтому сказал врачу Василькову: «Дай мне отдохнуть ещё денек, пусть воспаление пройдёт. Я в предыгровую потренируюсь и выскочу на игру, 100% буду готов». Он отвечает: «Окей».



Идёт к Черчесову, но говорит не о том, что мне нужен ещё один день на восстановление, а о том, что у меня болит нога и я не могу тренироваться. Думаю, если бы правильно донёс, тренер понял бы, вошёл в положение. А так Черчесов сказал: «Стоп, как не может тренироваться? Он вчера не тренировался и позавчера не играл. То есть когда надо идти деньги зарабатывать, он готов, а когда тренироваться без денег — нет?» В общем, взъелся на меня: «В дубль!» Я ответил: «Хорошо». Но потом сказал агентам, чтобы искали новую команду», — цитирует Ребко Sport24.