4364835Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал о преимуществах технологии Fan ID.



«Внутри Fan ID зашито много возможностей. Это не должно стать ограничительной мерой ни в коем случае. Да, там есть функционал, связанный с безопасностью, но, если он совмещен с дополнительными преимуществами, то Fan ID ничем не отличается от карты лояльности, которая существует в очень многих клубах. Конечно, в наше время люди должны себя чувствовать комфортно и безопасно на стадионе. Один из способов достичь этого — понимать, кто непосредственно находится на стадионе.



В том или ином формате этот функционал существует уже давно. В Англии большинство болельщиков заходят на стадион по абонементам. То есть клуб знает, кого они пускают. Надо просто найти адекватную модель, при которой Fan ID не несет в себе ореол каких-то ограничений, а наоборот, является хорошим инструментом, который вмещает в себя массу преимуществ. Это может быть карточка, которая по сути является платежным средством вместе с накопительной системой, вместе с картой лояльности. Вопрос в исполнении. И в таком случае, конечно, я за», — цитирует Сорокина РБК.

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