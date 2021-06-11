Р. Билялетдинов: главное, чтобы остальных пронесло. Мостовому могу только посочувствовать

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал исключение полузащитника Андрея Мостового из состава сборной России на чемпионат Европы — 2020.



«Ещё долго будет изучаться, как подхватывается болезнь. Слишком просто было бы всё, если бы наши игроки маску не носили, контактировали или приходили непроверенные люди с поддельными документами на ПЦР и прочее. Думаю, что в нашей сборной с этим всё чисто и все предосторожности соблюдались. Закрыть полностью проблему вируса не удаётся, не только нам, но и во всём мире. Коронавирус очень изворотлив и живуч. Напрашиваются вопросы о форме протекания болезни. Возможно, Мостовой справится с этим на четыре-пять дней, хочется, чтобы он вернулся, но его уже заменили на Евгеньева. Тут могу только искренне посочувствовать Андрею, тут нельзя ничего не предугадать.



Нужно сейчас определить работоспособность Андрея, как спортивную, так и жизненную. Лёгкие поражаются в первую очередь и всё это сказывается на дыхании. Такие случаи происходят везде, разовые случаи выползают всегда. Главное, чтобы пронесло других наших игроков, они же контактировали все», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Напомним, Мостовой ранее перенёс заражение коронавирусом и у него были антитела. Накануне, 10 июня, сообщалось, что тест 23-летнего игрока показал сомнительный результат.



Завтра, 12 июня, сборной России предстоит сыграть с Бельгией в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 22:00 мск. В группе B также выступят Дания и Финляндия.