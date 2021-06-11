Роман Евгеньев вызван в сборную России вместо Андрея Мостового

В связи с неблагоприятным результатом ПЦР-тестирования Андрея Мостового тренерский штаб принял решение включить вместо него в заявку на Евро-2020 защитника Романа Евгеньева, сообщает пресс-служба национальной команды.
Напомним, Мостовой ранее перенёс заражение коронавирусом и у него были антитела. Накануне, 10 июня, сообщалось, что тест 23-летнего игрока показал сомнительный результат.
Завтра, 12 июня, сборной России предстоит сыграть с Бельгией в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 22:00 мск. В группе B также выступят Дания и Финляндия.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах.
- 11 июня 2021
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