Роман Евгеньев вызван в сборную России вместо Андрея Мостового

В связи с неблагоприятным результатом ПЦР-тестирования Андрея Мостового тренерский штаб принял решение включить вместо него в заявку на Евро-2020 защитника Романа Евгеньева, сообщает пресс-служба национальной команды.

Напомним, Мостовой ранее перенёс заражение коронавирусом и у него были антитела. Накануне, 10 июня, сообщалось, что тест 23-летнего игрока показал сомнительный результат.

Завтра, 12 июня, сборной России предстоит сыграть с Бельгией в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 22:00 мск. В группе B также выступят Дания и Финляндия.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах.