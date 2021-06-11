Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артём Дзюба: у Бельгии есть свой стиль, недаром она на первом месте в рейтинге ФИФА

Артём Дзюба: у Бельгии есть свой стиль, недаром она на первом месте в рейтинге ФИФА
Андрей Панков
Комментарии

Нападающий сборной России Артём Дзюба поделился ожиданиями от матча чемпионата Европы – 2020 с национальной командой Бельгии.

«Добавить нечего, наша задача только выполнять, что скажет тренер. Непонятно по Де Брёйне. Везде пишут, что он играть не будет. Для Бельгии это будет большая потеря. У команды есть свой стиль, недаром они на первом месте в рейтинге. Бельгийцы как были фаворитами группы, так и остались, но всем неприятно терять лидеров», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Завтра, 12 июня, сборной России предстоит сыграть с Бельгией в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 22:00 мск. В группе B также выступят Дания и Финляндия.

В сборной России коронавирус! Неужели теперь её могут отстранить от Евро? В сборной России коронавирус! Неужели теперь её могут отстранить от Евро?
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021