Первый тренер Дзюбы: Артём был очень голистым. Стержень тогда уже был, есть и сейчас

Первый тренер капитана «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы Александр Шупляков, рассказал, каким игроком был в юности российский форвард. Шупляков руководил «Спартаком-88», в котором играл Дзюба.

«Артём был очень голистым, голевое чутье врожденное. При мне всегда играл в нападении, я не крутил его, не перемещал. Он с харизмой, стержень тогда уже был, и есть сейчас. Артём очень хотел научиться, целеустремленный. Я видел, что он способный, у него была цель, не мечта, а именно цель, шёл к ней.



Артём — это нечто, со всеми этими делами вокруг него, с этим прессом, очень устойчивый, сильный малый. Буду переживать за него, буду переживать за сборную», — цитирует Шуплякова Sport24.

Артём Дзюба является лучшим бомбардиром в истории РПЛ и занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории сборной России, отставая от Александра Кержакова на один мяч.