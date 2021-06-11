Моуринью: Роналду должен немедленно покинуть Италию и оставить меня в покое

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью шутливо высказался о нападающем «Ювентуса» Криштиану Роналду и назвал секретом его успеха мотивацию.
«Он должен немедленно покинуть Италию и оставить меня в покое», — сказал Моуринью в интервью talkSPORT.
«Рекорды движут Роналду, и он хочет играть не только на этом Евро, но и на чемпионате мира. Он легенда, одно из громких имен, которое навсегда останется в истории футбола, но этот парень мотивирует себя цифрами и новыми вещами. Он хочет выиграть золотой мяч, золотую бутсу, он хочет побить рекорд иранского игрока по голам за международную команду.
Если ему скажут, что Месси лучше, я не думаю, что Роналду придет в ярость. Я думаю, что критики мотивируют его, что он чувствует: «Если люди критикуют меня, то это из-за того, кто я есть, я сделал то, что сделал, и я все еще буду пытаться это сделать». Он все ещё получает дополнительную мотивацию. Его противники не должны говорить о нём ни одного плохого слова, потому что это всегда будет мотивацией для него. Это тот игрок, который психически очень, очень силен.
«Все говорят, и я говорю то же самое, что ему уже не 25. Ему 36 лет, и он не забивает 50 голов, но сколько же он забил? 35. Цифры говорят сами за себя», — добавил португальский специалист.
- 11 июня 2021
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