Кьеллини догнал Буффона и Дель Пьеро по количеству чемпионатов Европы

В пятницу, 11 июня, стартовал групповой этап чемпионата Европы —2020. Матчем-открытием турнира стала игра Турция — Италия. Встреча состоялась на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась со счётом 3:0 в пользу итальянцев.

Защитник итальянской команды Джорджо Кьеллини вышел в стартовом составе. Для 36-летнего футболиста это четвёртый чемпионат Европы. Ранее он принимал участие на европейских чемпионатах в 2008, 2012 и 2016 годах. Таким образом, он повторил национальный рекорд, который ранее принадлежал Джанлуиджи Буффону и Алессандро Дель Пьеро.

Сборная Италии набрала три очка и возглавила группу А. Также в этой группе выступают Швейцария и Уэльс, которые свой матч проведут 12 июня в 16:00 мск. В следующем туре Турция 16 июня сыграет с Уэльсом, а Италия — со Швейцарией.