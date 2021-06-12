Бельгийский журналист: даже без Азара, Де Брёйне и Витселя Россия должна быть уничтожена

Бельгийский журналист Людо Вандевалле посвятил материал предстоящей встрече 1-го тура группового этапа чемпионата Европы Бельгия — Россия. Статья вышла на сайте Nieuwsblad под заголовком: «Даже без Эдена Азара, Де Брёйне и Витселя Россия должна быть уничтожена: всё дело в классе».



«Вся Европа будет наблюдать за матчем Бельгия — Россия, и бельгийцам нельзя проигрывать, чтобы неудача не отразилась на дальнейшем ходе турнира. Наравне с финалом первый матч — всегда самый сложный на чемпионате. «Красные дьяволы» знают об этом.



Однако сборная России — не тот соперник, который может доставлять проблемы более пятнадцати минут. По крайней мере, на этом чемпионате Европы есть десять сборных, которые сильнее команды из самой большой страны мира», — говорится в материале.

Матч Бельгия — Россия состоится сегодня, 12 июня, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.