Бельгийский журналист: даже без Азара, Де Брёйне и Витселя Россия должна быть уничтожена

Бельгийский журналист Людо Вандевалле посвятил материал предстоящей встрече 1-го тура группового этапа чемпионата Европы Бельгия — Россия. Статья вышла на сайте Nieuwsblad под заголовком: «Даже без Эдена Азара, Де Брёйне и Витселя Россия должна быть уничтожена: всё дело в классе».
«Вся Европа будет наблюдать за матчем Бельгия — Россия, и бельгийцам нельзя проигрывать, чтобы неудача не отразилась на дальнейшем ходе турнира. Наравне с финалом первый матч — всегда самый сложный на чемпионате. «Красные дьяволы» знают об этом.
Однако сборная России — не тот соперник, который может доставлять проблемы более пятнадцати минут. По крайней мере, на этом чемпионате Европы есть десять сборных, которые сильнее команды из самой большой страны мира», — говорится в материале.
Матч Бельгия — Россия состоится сегодня, 12 июня, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
- 12 июня 2021
-
12:09
-
12:01
-
11:41
-
11:38
-
11:37
-
11:33
-
11:05
-
11:00
-
10:44
-
10:41
-
10:28
-
10:11
-
10:06
-
10:00
-
09:43
-
09:42
-
09:34
-
09:30
-
09:30
-
09:24
-
09:00
-
08:36
-
08:16
-
08:00
-
07:54
-
07:18
-
06:56
-
06:17
-
06:00
-
05:58
-
05:37
-
04:54
-
04:35
-
04:12
-
03:53