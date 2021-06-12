Сборная Бельгии эффектно анонсировала матч Евро-2020 с Россией

Пресс-служба сборной Бельгии опубликовала яркую афишу к матчу 1-го тура группового этапа чемпионата Европы с национальной командой России.
На афише игроки бельгийской команды вылезают из-под земли с трезубцами дьявола, а сверху виднеется православный храм. «На задании», — говорится в сообщении.
Фото можно посмотреть на странице сборной Бельгии в «Твиттере».
Матч Бельгия — Россия состоится сегодня, 12 июня, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
- 12 июня 2021
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