Аршавин: Жирков играет дольше, чем все мы. Затаился, хитрый-добрый Юрка

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин поделился впечатлениями от игры защитника «Зенита» и национальной команды Юрия Жиркова.
«Юра в 30 лет, еле хромая, ходил по Лондону. Ему лечили колено, ахилл, ещё что-то. А сейчас он играет дольше, чем все мы. Ну, видите, затаился, хитрый-добрый Юрка, и спокойно играет, ха-ха.
Говорю ли ему, чтобы заканчивал? Да на базе некогда особо, а в одном заведении несколько раз встречались. Кажется, когда тренер зовёт его на замену, он уже воспринимает это без удовольствия: ему бы спокойненько посмотреть футбольчик. А если его в основу ставят — вообще расстраивается, ха-ха.
Жирков реализовался лучше всех из нашего поколения? Нет, лучше всех реализовался я. А он просто за счёт своих физических данных играет и зарабатывает деньги (улыбается)», — сказал Аршавин в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
- 12 июня 2021
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