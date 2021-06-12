Малафеев: наш шанс против Бельгии — в отсутствии Де Брёйне, Азара и Витселя

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев высказался о шансах российской команды в матче Евро-2020 с Бельгией.
«Шансы в отсутствии таких игроков, как Де Брёйне, Акселя Витселя и Азара. Если Аксель отсутствует уже длительное время, то потеря Де Брёйне является действительно существенной. Это очень умный и мастеровитый игрок, который может доставить проблемы абсолютно любой обороне.
Что касается Эдена Азара, его травма и отсутствие в стартовом составе тоже имеет отклик на игре сборной Бельгии. Пускай все мы знаем, что в составе «Реала» у него не особо много что получилось за прошедший год, но этот игрок является одним из ключевых для Мартинеса и его сборной. Я допускаю, что он может выйти на 10-20 минут игры, но, конечно, всё будет завесить от хода игры и рисков, которые заставят принять такое решение.
Наши плюсы — это в первую очередь строгая игровая дисциплина. Чёткие и плотные действия в обороне, которые наигрывались в последних товарищеских матчах нашей сборной, ну и, конечно же, поддержка наших болельщиков — это будет очень важным и мотивирующим для нашей команды фактором», — сказал Малафеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 12 июня 2021
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