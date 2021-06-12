Салихова: в России 4-5 конкурентоспособных игроков. Продавать русских в Европу безнадёжно

Зарема Салихова, жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о конкурентоспособности российских футболистов и целесообразности их продажи в европейские клубы.

«Чаще наши профи просто покупают игроков, засыпая их деньгами, а продавать в Европу русских — это сегодня безнадёжное занятие. Конкурентоспособных футболистов в нашей стране 4-5 человек.



Подобие правильной системы функционирования клуба стараются построить в Казани, но если копнуть глубже, то и их система также имеет свои сугубо русские специфичные структурные характеристики. Наш футбол — продукт исключительно внутреннего потребления, и в этом смысле вряд ли что-то изменится в лучшую сторону в ближайшее время», — написала Салихова в своём телеграм-канале.