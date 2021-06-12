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Кингсли Коман: моя цель номер один — победа со сборной Франции на чемпионате Европы

Кингсли Коман: моя цель номер один — победа со сборной Франции на чемпионате Европы
Максим Булычев
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Нападающий «Баварии» Кингсли Коман рассказал, что мечтает о трофее со сборной Франции на Евро-2020.

«Я не разочарован своими выступлениями за сборную Франции. Конечно, предпочёл бы больше играть, выполнять более значимую роль. Однако я стал сильнее. Всё ещё помню поражение в финале Евро-2016 пять лет назад. Я не был в России и не стал чемпионом мира. Моя цель — выиграть Евро, а роль — решать судьбу эпизодов. То, чего мне не хватает сегодня в моём списке трофеев, — это титул со сборной. Победа на Евро — цель №1», — цитирует Комана L'Equipe.

Напомним, в финале Евро-2016 сборная Португалии победила Францию со счётом 1:0. Единственный мяч в ворота синих забил португальский нападающий Эдер на 109-й минуте встречи.

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