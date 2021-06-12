Венгер предположил, почему Жиру открыто раскритиковал партнёров по сборной Франции

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер высказался по поводу резонансных слов нападающего сборной Франции Оливье Жиру после матча с Болгарией. Венгер считает главной причиной этому отсутствие у Жиру игровой практики.
«Это накопилось вкупе с тем, что он редко играл в «Челси». Он хорошо переносил это, пока играл в сборной в основном составе. И вот он приходит в сборную и снова садится на скамейку запасных. Это и вызвало его недовольство. Но при высокой конкуренции тренер выбирает лучших. Жиру это знает. Когда он выйдет на поле, то выдаст лучшую игру», — цитирует Венгера Goal.
В последнем матче сборной Франции Оливье Жиру вышел на замену на 41-й минуте и оформил дубль в ворота Болгарии. После матча футболист дал небольшое интервью, в котором сказал, что ему редко отдают пас, после чего на него обиделся его партнёр по национальной команде Килиан Мбаппе.
- 12 июня 2021
-
15:01
-
15:00
-
14:56
-
14:44
-
14:43
-
14:40
-
14:30
-
14:22
-
14:12
-
14:00
-
13:55
-
13:44
-
13:42
-
13:30
-
13:28
-
13:22
-
13:18
-
13:13
-
13:10
-
13:04
-
13:01
-
13:00
-
12:59
-
12:54
-
12:40
-
12:33
-
12:23
-
12:09
-
12:01
-
11:41
-
11:38
-
11:37
-
11:33
-
11:05
-
11:00