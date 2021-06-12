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Венгер предположил, почему Жиру открыто раскритиковал партнёров по сборной Франции

Венгер предположил, почему Жиру открыто раскритиковал партнёров по сборной Франции
Максим Булычев
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Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер высказался по поводу резонансных слов нападающего сборной Франции Оливье Жиру после матча с Болгарией. Венгер считает главной причиной этому отсутствие у Жиру игровой практики.

«Это накопилось вкупе с тем, что он редко играл в «Челси». Он хорошо переносил это, пока играл в сборной в основном составе. И вот он приходит в сборную и снова садится на скамейку запасных. Это и вызвало его недовольство. Но при высокой конкуренции тренер выбирает лучших. Жиру это знает. Когда он выйдет на поле, то выдаст лучшую игру», — цитирует Венгера Goal.

В последнем матче сборной Франции Оливье Жиру вышел на замену на 41-й минуте и оформил дубль в ворота Болгарии. После матча футболист дал небольшое интервью, в котором сказал, что ему редко отдают пас, после чего на него обиделся его партнёр по национальной команде Килиан Мбаппе.

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