Федун: российский футбол уже достиг дна, пора оттолкнуться и двигаться вверх

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился ожиданиями от матча чемпионата Европы – 2020, в котором сыграют Россия и Бельгия.



«Жду, что команда покажет максимум того, на что способна. Для игроков и для всего российского футбола это в том числе возможность реабилитироваться за последнюю неудачную еврокампанию клубов. Мы, что называется, дна уже достигли. Пора оттолкнуться и двигаться вверх. Надеюсь, на Евро у нас это получится.



Здоровье, конечно, прежде всего. Но успешное выступление на подобном турнире, безусловно, придаст футболистам и моральных, и физических сил перед новым сезоном. А для российских клубов это особенно важно, так как у нас межсезонье самое короткое в Европе», — цитирует Федуна «Спорт-экспресс».