Сайт телеканала «Россия 1» вышел из строя во время матча Бельгия — Россия на Евро-2020

В Санкт-Петербурге проходит матч первого тура группового этапа чемпионат Европы-2020 Бельгия — Россия. На территории России прямая трансляция проходит на телеканале «Россия 1».
Серверы сайта ТК «Россия 1» не выдержали наплыва посетителей и временно вышли из строя.
Идёт 16-я минута встречи, счёт 1:0 в пользу бельгийцев — гол на счету нападающего Ромелу Лукаку.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслуживает встречу бригада арбитров из Испании во главе с Матеу Лаосом. Ассистенты — Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервный рефери — Фернандо Рапальини.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
- 12 июня 2021
-
22:48
-
22:42
-
22:35
-
22:34
-
22:29
-
22:28
-
22:21
-
22:16
-
22:15
-
22:12
-
22:12
-
22:10
-
22:03
-
22:00
-
22:00
-
21:56
-
21:55
-
21:52
-
21:50
-
21:49
-
21:44
-
21:34
-
21:33
-
21:33
-
21:30
-
21:23
-
21:07
-
21:07
-
21:01
-
20:58
-
20:53
-
20:45
-
20:45
-
20:42
-
20:39