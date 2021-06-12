Сайт телеканала «Россия 1» вышел из строя во время матча Бельгия — Россия на Евро-2020

В Санкт-Петербурге проходит матч первого тура группового этапа чемпионат Европы-2020 Бельгия — Россия. На территории России прямая трансляция проходит на телеканале «Россия 1».



Серверы сайта ТК «Россия 1» не выдержали наплыва посетителей и временно вышли из строя.



Идёт 16-я минута встречи, счёт 1:0 в пользу бельгийцев — гол на счету нападающего Ромелу Лукаку.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Испании во главе с Матеу Лаосом. Ассистенты — Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервный рефери — Фернандо Рапальини.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.