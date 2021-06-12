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Сайт телеканала «Россия 1» вышел из строя во время матча Бельгия — Россия на Евро-2020

Сайт телеканала «Россия 1» вышел из строя во время матча Бельгия — Россия на Евро-2020
Никита Сербаков
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В Санкт-Петербурге проходит матч первого тура группового этапа чемпионат Европы-2020 Бельгия — Россия. На территории России прямая трансляция проходит на телеканале «Россия 1».

Серверы сайта ТК «Россия 1» не выдержали наплыва посетителей и временно вышли из строя.

Идёт 16-я минута встречи, счёт 1:0 в пользу бельгийцев — гол на счету нападающего Ромелу Лукаку.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Расписание матче сборной России на Евро-2020

Обслуживает встречу бригада арбитров из Испании во главе с Матеу Лаосом. Ассистенты — Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервный рефери — Фернандо Рапальини.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

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