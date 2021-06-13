Результаты матчей 2-го игрового дня и турнирная таблица чемпионата Европы по футболу

Завершился второй игровой день чемпионата Европы по футболу.

В группе А сборная Швейцарии сыграла вничью со сборной Уэльса (1:1). После первого тура группу возглавляет сборная Италии (3 очка), швейцарцы (1) и валлийцы (1) делят вторую-третью строчку, Турция (0) — на последнем месте.

Также 12 июня состоялись две встречи в группе B — Дания — Финляндия и Бельгия — Россия. Матч датской команды был омрачён инцидентом с полузащитником Кристианом Эриксеном, который потерял сознание на поле. Встреча была прервана, её доиграли позже. Финляндия победила со счётом 1:0.

В последнем матче дня сборная Бельгии разгромила сборную России. Матч завершился со счётом 3:0. Бельгийцы с темя очками возглавили таблицу группы. Финляндия (3) — вторая, Дания (1) — третья. Российская команда, не набрав очков, занимает последнее место.