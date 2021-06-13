Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей 2-го игрового дня и турнирная таблица чемпионата Европы по футболу

Результаты матчей 2-го игрового дня и турнирная таблица чемпионата Европы по футболу
Алексей Ласнов
Комментарии

Завершился второй игровой день чемпионата Европы по футболу.

В группе А сборная Швейцарии сыграла вничью со сборной Уэльса (1:1). После первого тура группу возглавляет сборная Италии (3 очка), швейцарцы (1) и валлийцы (1) делят вторую-третью строчку, Турция (0) — на последнем месте.

Также 12 июня состоялись две встречи в группе B — Дания — Финляндия и Бельгия — Россия. Матч датской команды был омрачён инцидентом с полузащитником Кристианом Эриксеном, который потерял сознание на поле. Встреча была прервана, её доиграли позже. Финляндия победила со счётом 1:0.

В последнем матче дня сборная Бельгии разгромила сборную России. Матч завершился со счётом 3:0. Бельгийцы с темя очками возглавили таблицу группы. Финляндия (3) — вторая, Дания (1) — третья. Российская команда, не набрав очков, занимает последнее место.

Турнирная таблица Евро-2020
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021