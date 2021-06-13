Баринов извинился перед болельщиками от имени сборной России

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов извинился перед болельщиками команды после проигрыша сборной Бельгии (0:3).

«Мы приносим извинения нашим болельщикам, что такой результат получился. Опять польётся грязь? Ничего, мы привыкли к этому. Нас это только делает сильнее.



Можно ли сказать, что мы целенаправленно готовились к следующим матчам, учитывая сегодняшнюю форму? Каждый матч важный. Не знаю, подсели ли сегодня. Вроде нормально физически готовы. Себя чувствую довольно неплохо», — сказал Баринов в эфире «Матч ТВ».

В матче 1-го тура группового этапа Евро-2020 сборная России проиграла сборной Бельгии. Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 0:3.