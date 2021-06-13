Баринов извинился перед болельщиками от имени сборной России
Поделиться
Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов извинился перед болельщиками команды после проигрыша сборной Бельгии (0:3).
«Мы приносим извинения нашим болельщикам, что такой результат получился. Опять польётся грязь? Ничего, мы привыкли к этому. Нас это только делает сильнее.
Можно ли сказать, что мы целенаправленно готовились к следующим матчам, учитывая сегодняшнюю форму? Каждый матч важный. Не знаю, подсели ли сегодня. Вроде нормально физически готовы. Себя чувствую довольно неплохо», — сказал Баринов в эфире «Матч ТВ».
В матче 1-го тура группового этапа Евро-2020 сборная России проиграла сборной Бельгии. Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 0:3.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 13 июня 2021
-
01:42
-
01:36
-
01:32
-
01:21
-
01:18
-
01:13
-
01:13
-
01:06
-
01:00
-
01:00
-
00:56
-
00:54
-
00:52
-
00:51
-
00:48
-
00:48
-
00:47
-
00:45
-
00:43
-
00:41
-
00:40
-
00:36
-
00:34
-
00:33
-
00:31
-
00:29
-
00:29
-
00:27
-
00:21
-
00:14
-
00:10
-
00:08
-
00:07
-
00:02
- 12 июня 2021
-
23:57
Партнерский контент
Рекомендуем вам