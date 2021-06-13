Роберто Мартинес отреагировал на свист российских фанатов во время акции BLM
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Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал инцидент, который произошёл перед матчем чемпионата Европы — 2020 с национальной командой России (3:0).
«Мы сконцентрировались на нашей игре. Не думали о реакции болельщиков на то, что мы встали на колено. Реакции бывают разные, ничего не поделаешь. Главная реакция, что наши болельщики пели наш гимн. Они очень нам помогли», — передаёт слова Мартинеса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, перед началом матча футболисты сборной России не принимали участия в акции Black Lives Matter. Футболисты сборной Бельгии решили принять участие в этой акции. Болельщики на стадионе в Санкт-Петербурге освистали такое поведение бельгийской команды.
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