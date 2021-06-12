Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Червиченко: с Бельгией всё зависит от лукавого и божьего провидения. Крыть нам нечем

Червиченко: с Бельгией всё зависит от лукавого и божьего провидения. Крыть нам нечем
Андрей Панков
Комментарии

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение о предстоящей встрече сборной России с командой Бельгии на старте чемпионата Европы — 2020.

«Ожидания от матча с Бельгией тревожные. На мой взгляд, нет объективных предпосылок, чтобы этот матч удачно закончился для сборной России. Нам нечего противопоставить бельгийцам, кроме запредельного желания победить и самоотдачи. К сожалению, наша команда уступает в мастерстве, скорости, да и во всём остальном. Класс сборной Бельгии априори выше. Самоотдача, везение… Что там ещё может нам помочь?

Конечно, победить можно кого угодно. История футбола знает разные ситуации и варианты: в 1986 году у бельгийцев вообще не было шансов победить сборную СССР, а они это сделали и выиграли со счётом 4:3. Не помню, чего там было больше — везения или была судейская ошибка. Сейчас есть VAR, поэтому вероятность судейских ошибок намного ниже. Тогда никто не предполагал, что Бельгия сможет что-то противопоставить, а они взяли и вышли в следующую стадию чемпионата мира. Так и здесь: всё может быть. Тут скорее всё от лукавого и зависит от божьего провидения. По объективному раскладу сил нам пока нечем крыть. У сборной России нет ни одной позиции, которая была бы не то чтобы сильнее, но хотя бы равной уровню бельгийцев», — сообщил Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним, что встреча состоится сегодня, 12 июня, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начало игры — в 22:00 мск.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021