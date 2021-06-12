Червиченко: с Бельгией всё зависит от лукавого и божьего провидения. Крыть нам нечем

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение о предстоящей встрече сборной России с командой Бельгии на старте чемпионата Европы — 2020.
«Ожидания от матча с Бельгией тревожные. На мой взгляд, нет объективных предпосылок, чтобы этот матч удачно закончился для сборной России. Нам нечего противопоставить бельгийцам, кроме запредельного желания победить и самоотдачи. К сожалению, наша команда уступает в мастерстве, скорости, да и во всём остальном. Класс сборной Бельгии априори выше. Самоотдача, везение… Что там ещё может нам помочь?
Конечно, победить можно кого угодно. История футбола знает разные ситуации и варианты: в 1986 году у бельгийцев вообще не было шансов победить сборную СССР, а они это сделали и выиграли со счётом 4:3. Не помню, чего там было больше — везения или была судейская ошибка. Сейчас есть VAR, поэтому вероятность судейских ошибок намного ниже. Тогда никто не предполагал, что Бельгия сможет что-то противопоставить, а они взяли и вышли в следующую стадию чемпионата мира. Так и здесь: всё может быть. Тут скорее всё от лукавого и зависит от божьего провидения. По объективному раскладу сил нам пока нечем крыть. У сборной России нет ни одной позиции, которая была бы не то чтобы сильнее, но хотя бы равной уровню бельгийцев», — сообщил Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Напомним, что встреча состоится сегодня, 12 июня, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начало игры — в 22:00 мск.
- 12 июня 2021
-
10:28
-
10:11
-
10:06
-
10:00
-
09:43
-
09:42
-
09:34
-
09:30
-
09:30
-
09:24
-
09:00
-
08:36
-
08:16
-
08:00
-
07:54
-
07:18
-
06:56
-
06:17
-
06:00
-
05:58
-
05:37
-
04:54
-
04:35
-
04:12
-
03:53
-
03:42
-
02:59
-
02:26
-
01:32
-
01:20
-
01:08
-
00:57
-
00:53
-
00:50
-
00:38