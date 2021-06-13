«Тоттенхэм» объявил о назначении Фабио Паратичи на должность управляющего директора

Пресс-служба лондонского «Тоттенхэм Хотспур» на официальном сайте объявила о назначении на должность управляющего директора 48-летнего итальянца Фабио Паратичи, известного по работе на аналогичной должности в туринском «Ювентусе».
«Я знаю Фабио много лет, он принёс с собой в «Тоттенхэм» богатый опыт в скаутинговых, молодёжных и футбольных операциях. У него выдающийся послужной список в подборе конкурентоспособных команд. Как мы все знаем, «Ювентус» был очень успешным клубом, и он сыграл важную роль в этом. Он станет отличным дополнением к структуре управления. Я рад, что он возглавит футбольный клуб в преддверии следующего сезона», — прокомментировал назначение председатель правления «Тоттенхэма» Даниэль Леви.
«Я очень рад этой фантастической возможности и благодарю клуб за оказанное мне доверие. «Тоттенхэм» — один из лучших клубов Великобритании и Европы с амбициозными долгосрочными планами. Я отдам все свои силы этому новому этапу в своей жизни и с нетерпением жду совместной работы с командой менеджеров, чтобы написать новую и, надеюсь, успешную главу в истории клуба», — заявил Паратичи.
- 13 июня 2021
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