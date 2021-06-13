Данил Глебов рассказал, почему игроки «Ростова» предпочитают отдыхать в Анапе и Сочи

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал о преимуществах российских курортов.



«Не согласен с тем, что русские курорты не самые качественные и классные. Заметно, что люди работают: приятный персонал, удобные номера, туалеты и рестораны на пляжах. Думаю, через год-два наши курорты не сильно будут уступать европейским.



Что касается того, почему игроки «Ростова» часто отдыхают в Анапе и Сочи: во-первых, это близко: сел в машину — и уже через два-три часа ты в Геленджике или Анапе. Во-вторых, развитие внутреннего туризма. Сейчас наши курорты становятся потихоньку солидными», — сказал Глебов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.

Сегодня, 13 июня, футболисты «Ростова» пройдут медицинское обследование и начнут первый этап подготовки к сезону-2021/2022.