Хавбек «Ростова» Глебов назвал самый приятный и неприятный моменты сезона

Полузащитник «Ростова» и молодёжной сборной России Данил Глебов оценил свои выступления в сезоне-2020/2021.

«Не сказал бы, что доволен своим выступлением в минувшем сезоне. Самые лучшие футболисты отметят, что нужно дальше работать и расти. Что уж говорить обо мне. Да и статистика показательна. Я забил гол и отдал четыре ассиста — не фантастический результат для опорника.



Самый приятный момент сезона — игры с «Ахматом» и «Зенитом» после зимних сборов. Мы очень хорошо смотрелись: не выбивали мяч, классно выходили из обороны низом. Но где-то ошибки, а где-то и везения не хватило в тех встречах, чтобы добиться нужного счёта. Момент, который хочется поскорее забыть, — это наше беззубое молодёжное выступление на Евро. После него я приехал в «Ростов», и мы показали ещё 3-4 неуверенные игры. Эти моменты вспоминать не хочется.



Почему пересматриваю свои матчи? Это самостоятельное желание. Мне интересно пересматривать встречи, чтобы потом иметь собственное мнение по поводу каждого момента. Сейчас много времени уделяю тактическому разбору», — сказал Глебов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.