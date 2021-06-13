Сон Хын Мин подбежал к камере после гола и обратился к Эриксену

Нападающий сборной Южной Кореи Сон Хын Мин забил победный гол в ворота Ливана в матче квалификации чемпионата мира — 2022 и посвятил его полузащитнику сборной Дании Кристиану Эриксену, с которым они вместе играли за «Тоттенхэм».

Реализовав пенальти, Сон подбежал к камере, показывая номер 23 (номер Эриксена) на пальцах, и сказал «Я тебя люблю». Тем самым кореец посвятил забитый мяч Эриксену, потерявшему сознание в матче Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии (0:1). После немедленного оказания помощи и реанимации игрока удалось спасти.

Фото можно посмотреть в «твиттере» «Тоттенхэма».

Ранее форвард сборной Бельгии и одноклубник Эриксена по «Интеру» Ромелу Лукаку также посвятил ему гол, забив России в первом туре группового этапа Евро-2020.