Сон Хын Мин подбежал к камере после гола и обратился к Эриксену
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Нападающий сборной Южной Кореи Сон Хын Мин забил победный гол в ворота Ливана в матче квалификации чемпионата мира — 2022 и посвятил его полузащитнику сборной Дании Кристиану Эриксену, с которым они вместе играли за «Тоттенхэм».
Реализовав пенальти, Сон подбежал к камере, показывая номер 23 (номер Эриксена) на пальцах, и сказал «Я тебя люблю». Тем самым кореец посвятил забитый мяч Эриксену, потерявшему сознание в матче Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии (0:1). После немедленного оказания помощи и реанимации игрока удалось спасти.
Фото можно посмотреть в «твиттере» «Тоттенхэма».
Ранее форвард сборной Бельгии и одноклубник Эриксена по «Интеру» Ромелу Лукаку также посвятил ему гол, забив России в первом туре группового этапа Евро-2020.
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