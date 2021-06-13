Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сон Хын Мин подбежал к камере после гола и обратился к Эриксену

Сон Хын Мин подбежал к камере после гола и обратился к Эриксену
Максим Булычев
Комментарии

Нападающий сборной Южной Кореи Сон Хын Мин забил победный гол в ворота Ливана в матче квалификации чемпионата мира — 2022 и посвятил его полузащитнику сборной Дании Кристиану Эриксену, с которым они вместе играли за «Тоттенхэм».

Реализовав пенальти, Сон подбежал к камере, показывая номер 23 (номер Эриксена) на пальцах, и сказал «Я тебя люблю». Тем самым кореец посвятил забитый мяч Эриксену, потерявшему сознание в матче Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии (0:1). После немедленного оказания помощи и реанимации игрока удалось спасти.

Фото можно посмотреть в «твиттере» «Тоттенхэма».

Ранее форвард сборной Бельгии и одноклубник Эриксена по «Интеру» Ромелу Лукаку также посвятил ему гол, забив России в первом туре группового этапа Евро-2020.

Новость по теме
Лукаку — о ситуации с Эриксеном: я много плакал, потому что был сильно напуган за него
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021