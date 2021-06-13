«Какая мерзость». В РПЦ отреагировали на афишу сборной Бельгии к матчу с Россией

Заместитель управляющего делами Московской патриархии, епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) отреагировал на афишу к матчу 1-го тура группового этапа Евро-2020 Бельгия — Россия (3:0), представленную бельгийской командой.



Напомним, на афише игроки бельгийской команды вылезают из-под земли с трезубцами дьявола, а сверху виднеется православный храм. «На задании», — говорится в сообщении.



«Какая мерзость», — написал епископ в своём телеграм-канале.

Фото можно посмотреть на странице сборной Бельгии в «Твиттере».

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.